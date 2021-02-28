Год с коронавирусом в Литве: важнейшие даты

В воскресенье исполняется год с выявления первого случая заражения коронавирусом в Литве. С тех пор коронавирусная инфекция (COVID-19) была диагностирована почти у 197 тыс. литовцев и унесла более 3,2 тыс. жизней.

BNS предоставляет обзор ключевых дат, связанных с распространением коронавируса в стране.

Рано утром 28 февраля 2020 года стало известно, что в Литве выявлен первый случай заражения COVID-19. Он прибыл в Литву из Италии, Вероны, заболел побывавший там житель Шяуляй.

10 марта в Каунасе подтвердили еще два привозных случая заражения.

14 марта Литва возобновила контроль на внутренних границах Европейского Союза с Польшей и Латвией.

16 марта в стране был введен карантин: резко ограничены возможности отбытия и прибытия, закрыто большинство магазинов, кроме продуктовых, аптек, запрещены все массовые мероприятия, закрыты учебные заведения. После того, как другие страны также ввели строгие ограничения на поездки, некоторые литовцы застряли в зарубежных странах. Смягчение карантина началось в апреле.

18 марта был зарегистрирован первый случай COVID-19, когда человек заразился внутри страны от родственника, вернувшегося из Великобритании.

21 марта в Литве зафиксирована первая смерть от коронавируса. Умерла пожилая жительница Укмерге.

6 апреля Литва подписала соглашения с международными финансовыми организациями о кредите на 1,5 миллиарда евро для обеспечения ликвидности государственной казны.

10 апреля ввели запрет на выезд в другие города на три дня во время длинных пасхальных выходных.

15 апреля из-за угрозы распространения коронавируса было принято решение закрыть на неделю город Неменчине Вильнюсского района.

18 апреля в частном доме престарелых Klaipėdos hospisas было зарегистрировано 40 инфицированных коронавирусом постояльцев и сотрудников. Впоследствии учреждение подвергалось различным проверкам и критике, было начато досудебное расследование нарушений, и учреждение столкнулось с серьезной нехваткой персонала.

15 мая внутренние границы были открыты для жителей стран Балтии, был создан "пузырь путешествий". Премьер-министры трех стран заявили, что страны успешно справились с первой волной коронавируса. Это положение действовала до 4 сентября, когда ограничения были вновь введены с началом второй волны.

10 июня стало известно, что правоохранительные органы начали досудебное расследование покупки экспресс-тестов на COVID-19. 3 августа СРФП объявила, что в ходе расследования покупки экспресс-тестов на COVID-19 обвинения в злоупотреблении служебным положением и превышениеи полномочий были предъявлены тогдашнему заместителю министра здравоохранения Лине Ярушевичене. Она отрицала вину, но подала в отставку.

11 сентября были опубликованы результаты исследования передачи коронавируса среди населения. В нем приняло участие вдвое меньше ожидаемого - 3 тысячи человек. Результаты показали, что от 1,3 до 2,8 процента населения в шести муниципалитетах переболели коронавирусом.

23 сентября правительство решило закупить все потенциальные вакцины против COVID-19, согласованные Европейской комиссией. Тогда было подсчитано, что для этого может потребоваться 125 миллионов евро. Правительство предлагало рассмотреть этот вопрос в Государственном совете обороны, но президент это предложение отклонил.

4 ноября правительство решило ввести второй карантин. Бары, кафе, рестораны закрылись, массовые мероприятия были запрещены, ношение масок стало обязательным. Этот карантин продолжается по сей день.

25 ноября Национальная лаборатория общественного здравоохранения сообщила, что большинство материалов, необходимых для тестирования на COVID-19, на основе прошлых объемов тестирования, не будут доступны до Рождества. По этой причине лаборатория решила приобрести их путем необъявленных переговоров. Это решение подверглось критике со стороны Управления государственных закупок. После успешной закупки было объявлено об отсутствии риска нехватки средств.

26 ноября инфекция COVID-19 была обнаружена у норок на ферме Danmink в Йонавском районе, что стало первым подобным случаем в Литве.

7 декабря правительство премьер-министра Саулюса Сквернялиса ужесточило карантин - приостановило обучение для школьников, запретило контакты между более чем двумя семьями и ужесточило ограничения для точек торговли.

10 декабря стало известно о самом молодом человеке, умершем от COVID-19, 27-летнем мужчине. Врачи сказали, что у мужчины, который долгое время боролся с болезнью, не было сопутствующих заболеваний, которые могли бы привести к такому тяжелому ее течению.

13 декабря новое правительство премьер-министра Ингриды Шимоните решило ужесточить карантин из-за стремительно ухудшающейся эпидемиологической ситуации, решило закрыть большинство магазинов, парикмахерские и ограничило передвижение людей.

18 декабря максимальное количество установленных за сутки случаев коронавируса - 3887.

25 декабря было подтверждено самое высокое число скончавшихся от COVID-19: 62.

27 декабря первые медицинские работники Литвы были привиты от коронавируса.

29 декабря Министерство здравоохранения сообщило о 804 неучтенных случаях смерти, связанных с COVID-19: 324 случая смерти от коронавируса и 480 случаев смерти от COVID-19 по другим причинам.

12 января Сейм Литвы впервые провел удаленное пленарное заседание, посвященное пандемии.

28 января ССР объявила о начале досудебного расследования в отношении 20 человек, привитых в Вильнюсской университетской больнице в клинике Жальгирис вне очереди. Еще четыре таких случая выявлены в Шилальской районной больнице и ЗАО Ambulansas.

1 февраля в Литве было подтверждено заражение штаммом коронавируса, распространяющимся в Соединенном Королевстве, а 24 февраля было выявлено еще 11 случаев заражения этим штаммом.

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