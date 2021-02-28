Сравнили потребительские привычки литовцев во время первого и второго карантина: в магазины ходят вдвое чаще

Исследование показывает, что потребительские привычки населения существенно изменились, если сравнивать первый и второй карантин. Илона Лепп, директор международной компании по исследованию рынка NielsenIQ Baltics, говорит, что сейчас литовцы посещают обычные магазины в два раза чаще, чем прошлой весной.

"Во время первого карантина мы много всего накупили и, может быть, не так часто ходили в магазины. Во время второго карантина мы посещаем физический магазин в среднем около 15 раз в месяц", - сказала она в передаче "День на Delfi".

Во время первого карантина, по словам И. Лепп, население посещало физические магазины в среднем всего 7,5 раз за месяц.

В настоящее время жители Литвы посещают интернет-магазины в среднем 3,2 раза в месяц.

"Многие люди испробовали их, но остались верны физическим магазинам", - сказал И. Лепп.

По ее словам, во время второго карантина одним из вариантов выхода из дома стало посещение магазина.

Кроме того, в обычных магазинах проводятся акции.

Чаще посещая обычные магазины, жители тратят меньше денег на разовую покупку.

"Во время первого карантина, когда мы ходили в магазин 7 раз в месяц, мы тратили около 51 евро, теперь ходим чаще и наша корзина меньше - около 36 евро", - сказал директор NielsenIQ Baltics.

По ее словам, аналогичные тенденции зафиксированы во всех возрастных группах.

"89 процентов студентов говорят, что посещают обычные магазины. По сравнению с пенсионерами большой разницы нет. 90% из них посещают обычные магазины", - рассказала И. Лепп.

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