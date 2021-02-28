Премьер-министр Литвы: те, кому не нравится эта власть, смогут в 2024 году выбрать ту, которая понравится

Комментируя развернувшиеся в последние недели бурные споры вокруг председателя комитета Сейма по правам человека Томаса Витаутаса Раскявичюса, премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что те, кто недоволен председателями комитетов Сейма или решениями, которое принимает действующее правительство в целом, требовать перемен смогут на следующих парламентских выборах.

"Сейчас результаты выборов такие, и если людям не нравится эта власть, не нравятся эти председатели комитетов, не нравятся этот премьер-министр и министры, то они смогут прийти на выборы в 2024 году и выбрать тех председателей, которые им нравится", - сказала И. Шимоните в интервью ELTA.

Премьер-министр также оценила обсуждение Стамбульской конвенции. Хотя, по словам И. Шимоните, она сама не поддерживала позицию Церкви в отношении Стамбульской конвенции или закона о партнерстве, священник Альгирдас Толятас, отмечает она, подвергся необоснованному нападению. По словам политика, очень важно, чтобы все участники этой дискуссии говорили на языке аргументов. Поэтому, говорит премьер-министр, как выступающие против Стамбульской конвенции консерваторы, так и "крестьяне" действительно должны внимательно прочитать документ.

В интервью И. Шимоните не скрывала, что их с президентом мнения по многим вопросам расходятся. Глава правительства заявила, что не понимает аргументов президентуры относительно того, почему следует сохранить нынешнюю процедуру представительства Литвы в Европейском совете (ЕС). И. Шимоните заверила, что не будет пытаться перенять представительство страны в Совете руководителей Европы у президента Гитанаса Науседы, но также отметила, что не помешает консерваторам Сейма поднять этот вопрос в парламенте или обратиться в Конституционный суд.

"Я точно не буду заставлять своих коллег в Сейме замолчать, если они захотят поднять эти вопросы. Если институции (президентура и правительство - ELTA) не могут найти решения между собой, то, вероятно, есть институции, которые могли бы ответить на эти вопросы, как это было в случае с Польшей, где Конституционный суд ответил на этот вопрос", - сказала И. Шимоните.

Премьер-министр не только скептически отнеслась к заявленным Г. Науседой амбициям вакцинировать 70% населения Литвы к середине лета, но и заявила, что не видит недостатков в коммуникации министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, о чем сказал президент. По ее словам, у А. Дулькиса на данный момент нет только активных руководителей учреждений, связанных с пандемией COVID-19. Робертас Петрайтис, руководитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), и Саулюс Чаплинскас, директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, который находится в длительном отпуске, стали определенными препятствиями для Литвы в вопросе борьбы с пандемией.

В интервью ELTA И. Шимоните высоко оценила теневое правительство "крестьян" во главе с Рамунасом Карбаускисом и то, что в нем нет места бывшему премьер-министру Саулюсу Сквярнелису. Хотя это решение, по мнению И. Шимоните, является странным и, возможно, даже показывает расходящиеся пути политиков, возглавляемый ею Кабинет министров, по словам премьер-министра, полон решимости работать с теневым правительством "крестьян".

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