На место происшествия выехали пожарные-спасатели.
По данным пожарных, на льду были два человека - мужчина и женщина. Женщине удалось выбраться из воды. Ее передали в руки подоспевших врачей.
Провалившегося под лед мужчину ищут пожарные-спасатели.
Пара гуляла с собакой, которая первая провалилась под лед. Мужчина бросился ей на помощь. К сожалению, обоих ох течение унесло под лед.
Римкуса (1977 г.р.) до сих пор не нашли.
Община спортсменов выражает соболезнования его семье.
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