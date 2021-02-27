Специалист оценил коммуникацию литовских властей в вопросе карантина: плохо, что жителям не дали никакой надежды

Карантин в Литве продолжается, однако до сих пор нет никаких определенных вестей, связанных с режимом послабления. Бывает и так, что кто-то из правительства обещает послабления, а на деле только вводят новые ограничения. Специалист по связям с общественностью Кястутис Гячас сказал, что несмотря на сложность и неопределенность ситуации, властям есть в чем исправиться.

"Много ошибок допускают, если взглянуть сквозь призму последовательности. Когда принимают решения, не должно быть таких странных запретов, как, например, запрет на работу Лепкальнисской лыжной трассы в то время, когда весь Вильнюс катается на санках в парках. Или когда открывают салоны красоты, но не открывают торговые центры (которые по статистике, безопаснее салонов)", – сказал в передаче "День на Delfi" старший партнер INK agency Гячас.

Люди психологически устали, а часть общества пострадала финансово, поэтому и реакция очень острая.

"Люди очень просто оценивают такую непоследовательность – как несправедливость. А это позволяет им игнорировать такие решения. Тогда мы и сталкиваемся с массой историй, как люди обходят такие запреты", – сказал специалист.

По его словам, сегодня ситуация очень изменилась, по сравнению с той, которая была год назад, когда пандемия началась.

"Во время первой волны люди были напуганы, бизнес был напуган, боялись, что все рухнет. Сейчас мы привыкаем. Коммуникация сейчас намного сложнее, чем год назад", - заметил Гячас.

По его мнению, этому правительству Литвы не хватает позитивной коммуникации.

"Может, это просвещение по принципу рекламных кампаний, которая даст людям позитивные эмоции. Сейчас мы видим чиновников и политиков, которые с трибуны произносят неприятные вещи", – заметил специалист.

По его словам, надо дать людям больше надежды.

"[Лучше] не называть конкретную дату, что вот тогда-то это произойдет, но все же оставить такую надежду. Если людям не дают надежды, несмотря на то, что может это реальность, я считаю, в данном случае - это плохое решение", – сказал Гячас.

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