Покупатель квартиры у компании Hanner столкнулась с вызовом: лифт включим после доказательства, что в квартире сделан ремонт

Жители, покупающие квартиры в многоквартирных домах, построенных строительной компанией Hanner, должны знать, что лифтами они смогут пользоваться после того как завершат отделочные работы. Государственная служба по защите прав потребителей отмечает, что компания должна ясно информировать об этом своих клиентов.

В редакцию Delfi обратилась молодая женщина, которая купила квартиру в одном из домов на ул. Линкмяну. Она сказала, что компания Hanner не включает лифт в доме.

"В январе 2021 года я письменно попросила включить лифт с 15 февраля. Но лифт не работает. Его отказываются включать, чтобы на нем не возили стройматериалы и не повредили его.

У Hanner есть свое неписанное правило - не включать лифт, пока в доме не поселилось большее число жителей. Исключение делают разве что для семей с детьми или для людей-инвалидов. Когда я попросила включить лифт, сославшись на проблемы со здоровьем, меня попросили показать фотографии моей квартиры изнутри. Представитель Hanner по телефону сказала, что так экономят деньги, лифты не включают, чтобы их потом не пришлось чинить", – сказала собеседница портала.

Она прибавила, что в предварительном варианте договора о купле-продаже такого пункта не было. Молодая женщина купила квартиру на 5 этаже. Она жалуется, что у нее проблемы со спиной.

"Драматически состояние моего здоровья не ухудшилось – инвалидом я не стала, но из-за карантина я уже год работаю дома, не могу ходить в спорт-клуб, мебель дома не самая эргономичная, поэтому уже полгода меня мучают боли в спине. За время карантина без спорта и массажей мое состояние значительно ухудшилось", – сказала она.

Администратор Hanner Симона Полянчикайте сказала Delfi, что лифты в домах нужны для перевозки жителей.

"Однако в Литве сформировалась практика покупки жилье без отделки или с частичной отделкой, поэтому жители после его покупки еще несколько месяцев ремонтируют квартиру. Рабочие в таком случае используют лифты не по назначению, возят в них стройматериалы, нередко портят лифты, даже ломают. Жители отказываются погашать расходы на ремонт лифтов, не признают свою вину, требуют, чтобы компания оплатила ремонт.

Поставщики лифтов отказываются ремонтировать лифты по гарантии, поскольку лифты использовали не по назначению. По этой причине, во избежание постоянных споров мы не включаем лифты во время отделочных работ"“, – сказала она, заметив, что если в доме есть семьи с малолетними детьми, инвалиды, то лифты всегда включают.

"В упомянутом вами случае у нас нет доказательств того, что молодая женщина постоянно живет в этом доме и что у нее проблемы со здоровьем. Мы еще раз проверим информацию, если факты подтвердятся, то лифт в доме включим", – сказала она.

Молодая женщина еще до того, как Delfi получил ответ из Hanner, информировала, что лифт в ее доме включен. "Я была приятно удивлена, вы за один день сделали то, чего мне не удалось сделать за несколько недель. Не знаю, совпадение ли это, но лифт в доме включили", - сказала она.

Государственная служба по защите прав потребителей отмечает, что компания должна ясно информировать своих клиентов о конкретных правилах и порядке.

Ранее сообщалось, что Hanner в своем проекте Paparčių namai предлагал 316 квартир площадью 25-82 кв. м, все они уже проданы.

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