В Литве обновлен список пораженных стран: меняются правила для выезжающих из Литвы

26 февраля в Литве был обновлен список пораженных стран. Более жесткие условия изоляции ждут возвращающихся из США, меняются требования изоляции для приезжих из Испании и Португалии. Появились новые требования для выезжающих из Литвы жителей и водителей-дальнобойщиков: меняется срок, в который надо сообщить об отъезде – не требуется информировать НЦОЗ в течение 24 ч. до отъезда. Все эти новшества вступают в силу с 1 марта.

Вступят в силу новые требования для лиц, которые контактировали с больным коронавирусом (COVID-19), у которого диагностирован один из штаммов. В таком случае людям, которые с ним контактировали, придется изолироваться на 14 дней, сократить срок изоляции в таком случае нельзя. Не раньше чем через 10 дней после начала изоляции эти люди должны сдать тест на коронавирус.

Еще одно изменение актуально для водителей и других лиц, выезжающих из Литвы. Нет требования информировать об отъезде в течение 24 часов до отъезда, это требуется сделать сразу же, как только человек узнает об отъезде. Анкету заполняют на сайте https://nvsc.lrv.lt/pranesimas-apie-isvykima-is-lietuvos.

Также были уточнены условия изоляции моряков - отныне изолироваться не надо только тем, кто не участвует в международных перевозках.

Список пораженных стран в Литве обновляют в пятницу, а вступает он в силу с понедельника.

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