Эпидемиолог: к нормальной жизни, быть может, вернемся к Рождеству

После того как в Литве установили 11 новых случаев британского штамма (B117) коронавируса, появился повод для беспокойства, считает работающий в Швеции эпидемиолог Гитис Дудас. По его словам, если исследованные в Каунасской клинике образцы взяты со всей Литвы, то это может означать, что распространение этого штамма в стране составляет 7–21% от общего количества случаев.

Однако Дудас обратил внимание на то, что как минимум 6 образцов были из Вилкавишкиса, поэтому сложно сделать однозначные выводы.

По его мнению, в Вильнюсе распространение британского штамма (B117) невелико.

"Вместе с Thermo Fisher Scientific и Сантаришкской клиникой в декабре-январе мы провели 1000 исследований образцов из Вильнюса. Поскольку мы не обнаружили ни одного штамма B117, можем утверждать, что по крайней мере в Вильнюсе он широко не распространен", – сказал эпидемиолог.

Правда, врач напомнил, что первый случай был зафиксирован именно в Вильнюсском округе.

По словам эпидемиолога, в некоторых странах этот штамм обнаружили месяц назад, а сейчас заболеваемость им составляет почти половину всех случаев: "Есть данные, что количество случаев заболевания этим штаммом удваиваeтся каждые 10 дней. В Дании за месяц количество случаев заболеваемости этим штаммом увеличилось на 60%".

Дудас, говоря о дальнейшей ситуации, сказал, что волны пандемии не являются правилом.

"Вторая волна - не является каким-то правилом, она просто отражает перемены нашего коллективного поведения в зависимости от времени года. Можем надеяться, что распространенность вируса снизится, когда с началом весны мы больше времени будем проводить на улице, где вирус передается не так легко. Нам помогут только улучшение погоды и рост масштабов вакцинации", – сказал эпидемиолог.

Когда будут сняты жесткие ограничения, будет зависеть от того насколько быстро привьют большую часть популяции. Дудас подчеркнул, что для этого важно переубедить скептиков.

"Если мы сделаем это достаточно быстро, тогда это произойдет на Рождество в этом году", – прогнозировал специалист.

Он считает, что если коронавирус не исчезнет, то повторно заразившиеся люди перенесут его легче. Дудас предполагает, что больше пандемий, связанных с этой болезнью, не должно быть.

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