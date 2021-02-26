Президент Литвы: ЕС должен срочно реагировать на нарушения прав человека в России

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Евросоюз (ЕС) незамедлительно реагировать на нарушения прав человека в России и на агрессивное поведение РФ в регионе, включая и государства Восточного партнерства.

По сообщению администрации президента, в пятницу, на удаленном заседании Совета руководителей ЕС, Г. Науседа акцентировал, что сложившаяся ситуация с безопасностью в Европе требует "соответствующего и сбалансированного ответа", поскольку "агрессивное поведение России в регионе продолжается, что влияет на политическую стабильность, особенно в государствах Восточного партнерства".

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"Хотя отношениям с Россией планируется посвятить мартовское заседание Совета руководителей ЕС (СРЕС), нарушения принципов верховенства права и прав человека в этой стране вынуждают ЕС реагировать уже сейчас", – цитируются в пресс-релизе слова президента Литвы.

В распространенной видеозаписи Г. Науседа отмечает, что поднял перед лидерами ЕС российский вопрос в связи с тюремным заключением оппозиционера Алексея Навального, преследованием его соратников.

"Мы точно услышали ответ, услышали четкую мотивацию, месседж в выступлении президента СРЕС Шарля Мишеля, что он поднимет этот вопрос и на пресс-конференции, несомненно, поднимет, и во время своих предстоящих визитов в страны Восточного партнерства", – отметил президент в видеозаписи по итогам встречи.

По его словам, российский вопрос "не забыт, он действительно приобрел значительный политический вес".

"И я надеюсь, что мы продемонстрируем определенную политическую последовательность, которая сейчас очень нужна. Иногда эти метания или паузы действительно привносят лишнее замешательство или направляют ложный сигнал стране на востоке", – отметил он.

На сессии, посвященной обсуждению вопросов южных соседей ЕС, президент приветствовал возобновление инициативы Южного партнерства ЕС, выразил надежду на то, что отношения ЕС и стран Южного соседства будут основываться на принципах демократии, верховенства закона и защиты прав человека.

Он подчеркнул, что Литва также "с большим энтузиазмом поддерживает активную политику Южного соседства", но призвал ЕС сохранять амбициозные цели и в отношении стран Восточного партнерства.

"Эти страны действительно до сих пор получали недостаточное внимание ведомств ЕС и отрадно, что, словно исполняя это ожидание, уважаемый Ш. Мишель на следующей неделе намерен посетить 3 ассоциированных члена ЕС – Молдавию, Грузию и Украину, обсуждая не только их реформы, но и возможности политической деэскалации в Грузии", – отметил Г. Науседа.

Он повторил, что Литва готова посредничать в разрешении политического кризиса в Грузии, но подчеркнул, что "мы должны избегать необдуманных, стихийных, иногда мало подготовленных действий, которые, к сожалению, в прошлом имели место, поскольку это подрывает наш потенциал и возможности быть эффективными посредниками".

На сессии СРЕС Г. Науседа также отметил необходимость усиления сотрудничества с США и Соединенным Королевством. Президент выразил надежду на то, что ЕС будет укреплять отношения с новой администрацией США, особенно в сферах безопасности и обороны. По его словам, для европейской безопасности важны и близкие отношения с Канадой.

Он также акцентировал роль НАТО как стратегического партнера ЕС, от которого зависит обеспечение безопасности в Европе.

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