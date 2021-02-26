В Литве зафиксирован случай смерти привитого от COVID-19 мужчины: с вакциной это не связано

Литовская служба контроля лекарств (ЛСКЛ) получила информацию о смерти человека после вакцинации от коронавируса.

Сообщается, что скончался 77-летний человек, однако смерть с вакциной не связана.

Учреждение, где прививали скончавшегося, представило данные о подозрении на нежелательное действие вакцины.

По данным главы ЛСКЛ Гитиса Андрюлёниса, в четверг во время вакцинации скончался 77-летний мужчина. У пациента были проблемы с сердцем и кровеносной системой. По данным медиков, смерть с вакцинацией не связана.

"ЛСКЛ получила данные, которые не позволяют сделать иной вывод. Иными словами, вакцинация не была причиной смерти. Но, поскольку смерть наступила через несколько минут после вакцинации, служба зафиксировала этот случай как еще одно сообщение о нежелательном эффекте", – сказал Андрюлёнис.

По его словам, это не единственный случай смерти.

"Европейское агентство лекарственных средств получает информацию о всех случаях смерти в разных группах вакцинируемых. Но до сих пор не было ни одного случая, когда смерть наступила в результате вакцинации. Мы знаем, в каком учреждении зафиксирована смерть, нам известны данные покойного, но не можем их разглашать из уважения к памяти покойного. Можем лишь сказать, что это был 77-летний мужчина, у него были сопутствующие болезни", – сказал Андрулёнис.

Представитель ЛСКЛ Ругиле Пильвинене сказала, что о смертях, после принятия лекарств, сообщают нечасто.

Покойного привили в амбулаторном учреждении. По словам Пильвинене, клиническая смерть наступил через несколько минут после вакцинации, когда он находился в коридоре. Пациента реанимировали, но спасти не смогли.

"Это было больше случайным явлением, чем связанным с вакцинацией процессом. Мы оцениваем все тяжелые нежелательные реакции и проявления", – продолжила она.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!