МИД: была осуществлена информационная атака в отношении Литвы и Польши распространена фейковая новость о Габриэлюсе Ландсбергисе

В пятницу против литовско-польских отношений была совершена информационная атака, на одном из польских порталов была размещена ложная новость", сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

По данным МИД, мишенью фейковой новости, появившейся на одном из польских порталов, стал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, руководство польского политруководства и американские военные.

В вопросе реакции на эту дезинформацию МИД Литвы сотрудничает с польскими коллегами.

МИД также обращает внимание на активизировавшиеся в последние время кибернетические и информационные атаки, цель которых - "навредить дружественным литовско-польским отношениям и поссорить литовский и польский народы".

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