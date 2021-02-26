Предлагается утвердить Ландсбергиса на новый срок полномочий в качестве главы партии консерваторов Литвы

Председателем правящего Союза Отечества-Литовских христианских демократов (СО-ЛХД) еще на один срок полномочий должен быть утвержден лидер партии, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, предлагает Комитет по надзору.

"Комитет по надзору предлагает совету партии, как высшему нашему органу между съездами, своим решением де-факто утвердить избрание Габриэлюса Ландсбергиса председателем партии на четырехлетний срок полномочий", – сообщил в пятницу BNS председатель Комитета по надзору Валдас Бенкунскас.

По его словам, если такое решение было бы принято, то на съезде в конце мая Г. Ландсбергис будет объявлен главой СО-ЛХД и начнет новый срок полномочий на этой должности.

"Либо партийный совет, конечно, может принять иное решение – повторить процедуры заново или продлить полномочия органов правления на три месяца", – сказал Бенкунскас.

По его словам, создавать совет партии планируется в ближайшее время.

Консерваторы отказываются от запланированных открытых выборов председателя партии, поскольку остался один кандидат на эту должность.

Отделения СО-ЛХД выдвинули 16 кандидатов, однако все, за исключением Г. Ландсбергиса, отозвали свои кандидатуры, заявив, что в особых условиях пандемии требуется сплоченность и единая работа в Сейме и правительстве, а внутренняя конкуренция этому мешала бы.

Г. Ландсбергис возглавляет партию консерваторов с 2015 года.

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