Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 12.57 ч. поступило сообщение о ДТП на Мариямпольском шоссе, в деревне Вартай (Пренайский район) в дерево врезался автомобиль, в котором зажата водитель.
По предварительным данным, о ДТП сообщил пассажир, который сумел выбраться из автомобиля через окно.
Сообщалось, что пострадавшая водитель погибла. Ее тело из авто достали пожарные-спасатели.
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