Начинающие водители не могут сдать экзамены в Regitrа и планируют акцию протеста

В Литве до конца марта был продлен карантин, поэтому Regitra сообщила, что до апреля не будет проводить практические экзамены по вождению. Эта весть вызвала возмущение у будущих водителей, которые ждут экзамена.

После того как в Литве был объявлен карантин, не проводят экзамены по вождению, нельзя также учиться вождению с инструктором. Инструкторы говорят, что этот порядок сложно объяснить логически.

"Водители такси могут работать, можно предоставлять услуги подвоза, водители могут ездить с пассажирами, а инструктор с учеником не может ездить", – удивляются инструкторы.

Будущие водители возмущены действующим порядком. Волну возмущения вызвал тот факт, что экзамены начнутся только еще через месяц. Начинающих водителей призывают принять участие в митинге, который состоится у парламента в начале марта. Планируют, что в митинге пример участие также колонна автомобилей.

"Очень многие люди не могут сдать экзамен и даже трудоустроиться, поскольку у них нет права на вождение. Некоторые ученики ждут экзамена уже полгода", – сказала организатор митинга Неринга Пекарская, признав, что она никак не может сдать на права.

В ответе порталу Delfi ГП Regitra отметила, что после продления карантина, экзамены по вождению в Regitrа не будут проходить до 31 марта, но этот порядок может измениться, если порядок изменит само правительство.

"Мы рекомендуем будущим водителям регистрироваться на экзамен с 1 апреля. Если изменится порядок, то мы информируем об этом на нашем сайте и в социальных сетях", – сказала пресс-секретарь компании Эмилия Бардаускене.

Об отмене экзаменов Regitrа информирует зарегистрировавшихся при помощи смс-сообщения.

Как известно, школы вождения в карантин также не работают, поэтому новых учеников нет. Экзамены все еще не могут сдать те, кто учился до карантина.

До 28 февраля на экзамен по вождению были зарегистрированы 10 900 человек. За месяц Regitra может принять экзамен у 11 000 человек.

Напомним, что по действующим правилам, срок действия экзамена по теории продлен до конца режима ЧП и еще на 6 месяцев после его окончания.

Режим ЧП в Литве был объявлен 26 февраля 2020 г., когда его отменят - не известно. .

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