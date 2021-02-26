Меняется время работы магазинов Rimi, на Пасху все магазины этой сети будут закрыты

В Литве был продлен карантин, поэтому часть магазинов торговой сети Rimi по-прежнему будет работать по укороченному графику. Часть магазинов сети возвращаются к обычному графику работы. В первый день Пасхи все магазины этой сети будут закрыты, сказано в сообщении.

С 1 марта, 21 магазин сети Rimi по-прежнему будет закрываться на 1-2 часа раньше. Речь идет о нескольких магазинах в Вильнюсе и Каунасе, по 1 в Клайпедском районе, в Шяуляй и Тельшяй, Йонаве, Биржай. Из-за карантина по-прежнему не работают магазины формата express в Вильнюсе и в Друскининкай.

В этом году, как и в прошлом, магазины сети Rimi не будут работать в первый день Пасхи - 4 апреля.

"Мы очень надеемся, что карантин и сознательность жителей позволят хотя бы Пасху встретить более радостно. На Пасху магазины не будут работать. Мы это делаем для того, чтобы наши работники почувствовали праздник и могли отдохнуть", – сказала представитель сети Ирина Миклене.

В сети Rimi работают больше 3500 человек. Только в 2020 году их количество выросло на 400 человек. В этом году сеть планирует открыть минимум 12 новых магазинов.

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