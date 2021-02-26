Литву с рабочим визитом посетит президент Эстонии

В Литву на следующей неделе с рабочим визитом прибудет президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Визит эстонского президента приурочен к 100-летию дипломатических отношений Литвы и Эстонии де-юре, сообщило президентское ведомство.

Глава Эстонии прибудет в Вильнюс в среду. Она обсудит с президентом Литвы Гитанасом Науседой борьбу с пандемией, повестки дня НАТО и Евросоюза, ситуацию в Беларуси и России, региональные проекты инфраструктуры и "Восточное партнерство".

Во время визита К. Кальюлайл также встретится с председателем сейма Викторией Чмилите-Нильсен и премьером Ингридой Шимоните.

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