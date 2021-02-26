Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 624, скончались 13 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 624 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 13 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 248,6 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 196 тыс. 690 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 182 263 человека, декларировано 134 818 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 7697 человек, декларированное число больных составляет 55 142.

Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3225 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 6286 смертей.

Департамент статистики пока не привел данные о суточном числе вакцинаций - данные уточняются.

По данным за четверг, в целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 143 092 человека, обеими дозами – 70 853.

За минувшие сутки было проведено 7594 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 77 778.

Кроме того, за сутки проведено 615 антигенных тестов. В целом их выполнено 31 953.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,7%.

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