Президент Литвы: новые графики поставок вакцины позволят до середины лета привить 70% жителей

Новые графики поставок вакцины COVID-19 позволят до середины лета привить 70% взрослого населения Литвы, сказал президент Гитанас Науседа.

25 февраля президент Литвы после заседания Совета ЕС сообщил, что утвержден новый план поставок вакцины от коронавируса в первом и втором квартале этого года.

"В соответствии с этим планом, ЕС от разных производителей в первом квартале получит 100 млн. доз, а во втором – еще 480 млн. доз", – слазал Науседа.

По его словам, Литва в первом квартале должна получить 600 000 доз, а во втором 3 млн. доз.

По словам главы государства, это позволит привить не менее 2 млн. жителей страны.

По словам Науседы, этого можно добиться, если три зарегистрированных поставщика будут соблюдать установленные графики, планируется также утверждение вакцины Jonson&Jonson.

"Я думаю, что как план ЕС, так и стремление Литвы до середины лета привить 70% взрослого населения - реальны. Конечно, это не произойдет автоматические, надо работать, особенно на уровне ЕС, вести переговоры с производителями, чтобы они соблюдали график и обязательства", – сказал президент.

По данным на 25 февраля, в Литве одной дозой вакцины от COVID-19 привиты 143 092 человека, двумя – 70 853 человека.

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