В Клайпеде истосковавшиеся по солнцу лебеди остановили движение транспорта

В центре Клайпеды два лебедя сели на мост и на несколько минут остановили движение транспорта. Прохожих эта картина поразила – лебеди на проезжей части нежились в лучах солнца и не реагировали даже на подъехавший автомобиль.

Читатель VE.lt Инеса Уктверите сняла эту картину на видео и поделилась своими впечатлениями с читателями портала.

"Я возвращалась в офис после обеда. Эти лебеди у меня на глазах сели на проезжую часть. Смотрю, едет автомобиль, я подумала, что птицы сейчас улетят, но они никак не отреагировали. Я успела все снять на видео.

Я перешла через мост, а они продолжали сидеть на проезжей части. Я впервые такое видела. Приятные эмоции", - сказала Уктверите.

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