"Твердые частицы - один из опасных факторов для здоровья. Они раздражают органы дыхания, вызывают болезни дыхательных путей, оказывают отрицательное влияние на сердце и сосуды. Тем более, что в воздухе повышено также содержание оксидов азота", – сказала она в передаче "День на Delfi".
По словам Каунялене, загрязнение вызывают местные источники: "энергетическая промышленность, использование твердого топлива для отопления и, конечно, транспорт".
По словам специалиста, облака пыли пришли в Литву и из пустыни Сахара.
"Сложились такие метеорологические условия - слабый ветер, отсутствие осадков, вот и накопились местные загрязнения. Кроме того, пришли пылевые облака из Сахары. Правда, их влияние на общий уровень загрязнения не был очень серьезным", – сказала Каунялене.
Защитные маски, по ее словам, в данном случае не особенно помогут.
"Маски от части защищают от твердых частиц, но если они мелкие - то не очень помогают. Однако оксид азота - это газообразное загрязнение, от него маски не защищают", - сказала специалист.
По ее словам. условия изменятся, когда поднимется ветер или выпадут осадки.
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