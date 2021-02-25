В столице Литвы снова меняется расписание общественного транспорта

Несмотря на то, что в конце февраля не было значительного скачка мобильности жителей, все же по мере введения послаблений вильнюсцы стали немного активнее. Приоритетом остается безопасность – поскольку на некоторых маршрутах количество пассажиров увеличилось, с 1 марта меняют расписание общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы будут курсировать чаще, чтобы избежать толчеи в часы пик.

Компания "Услуги сообщения" отмечает, что контролеры будут следить за потоками пассажиров, за правильным ношением масок, будут напоминать о действующих правилах. Напомним, что в общественном транспорте маски обязательны, равно как и дезинфекция рук на входе и выходе из общественного транспорта. Важно соблюдать дистанцию в 1 м и занимать сидячие места.

"За последнюю неделю на некоторых маршрутах количество пассажиров увеличилось, поэтому стало сложнее соблюдать безопасную дистанцию. Поэтому транспорт на этих маршрутах с понедельника будет ходить чаще", – сказала глава компании Модеста Гусаровене.

Изменятся расписания автобусов 1G, 2G, 3G, 4G, 5, 7, 10, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 43, 50, 53, 55, 59, 62, 63, 66, 68, 69, 75, 76 маршрутов и всех троллейбусов.

Напомним, что временно в столице не курсируют автобусы 65, 88, 89 маршрутов и троллейбусы 3, 14, 15, 20, 21 маршрутов.

Новое расписание с 26 февраля можно найти на сайте www.judu.lt, в приложениях Trafi, m.Ticket, или по номеру 8 5 210 7050. На остановках расписание пока не будут менять.

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