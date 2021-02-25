В четверг в Литве зафиксирован температурный рекорд

В четверг в Литве зафиксирован температурный рекорд, сообщает Литовская гидрометеорологическая служба.

"Согласно предварительным данным, установлен новый температурный рекорд 25 февраля. В 14–15 ч. в Кибартай зафиксировали 15,5–15,8 градусов тепла", – сообщает служба в фейсбуке.

По данным службы, точный результат будет известен в пятницу.

Прежний рекорд – 14,8 градусов – был зафиксирован в 1989 г. в Варене.

Между тем абсолютный февральский рекорд оставляет 16,5 градусов, он был зафиксирован в 1990 г. в Кибартай.

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