Литовский морской музей предлагает: дельфинотерапия и выступление морских львов

Литовский морской музей и портал Delfi предлагают посмотреть видео "Виртуально, но реально".

Трансляция посвящена особой теме – дельфинотерапии. В Литве есть немало детей со спецпотребностями. Им порой сложно даже просто общаться. Как чувствуют себя люди, которым тяжело общаться, которые не хотят общения. А как научиться общению, не общаясь? Нужен терпеливый, вдохновляющий и коммуникабельный учитель. Таких учителей можно увидеть в дельфинарии.

В центре дельфинотерапии оказывают помощь людям с физическими, умственными недугами, людям с умственной отсталостью или пережившим тяжелые психоэмоцинальные травмы. Общение с дельфинами - это не альтернатива лечению, оно не может заменить услуги традиционной медицины, но дает позитивные изменения.

На видео есть и выступление пяти калифорнийских морских львов.

Тренер Миндаугас Лукошюс сказал, что калифорнийские морские львы – дружелюбные животные. Они живит в Литовском морском музее с 1996 года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!