Кто бы мог подумать еще три месяца назад, когда поставки вакцин от коронавируса в страны ЕС были только в планах, их с нетерпением ждали и сетовали на небольшие партии, критиковали правительство за плохие переговорные навыки, что сегодня в Литве от прививок станут отказываться или относится к вакцинам с большим скептицизмом.
Есть ли прививка от скептицизма в отношении вакцин от коронавируса и из чего она сделана?
Тему недели в выпуске "Delfi Главное" обсуждаем с инфектологом, доктором медицинских наук, профессором Медицинского факультета Вильнюсского университета Витаутасом Усонисом.