"Delfi Главное": есть ли прививка от скептицизма в отношении вакцин от коронавируса?

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Кто бы мог подумать еще три месяца назад, когда поставки вакцин от коронавируса в страны ЕС были только в планах, их с нетерпением ждали и сетовали на небольшие партии, критиковали правительство за плохие переговорные навыки, что сегодня в Литве от прививок станут отказываться или относится к вакцинам с большим скептицизмом.

Есть ли прививка от скептицизма в отношении вакцин от коронавируса и из чего она сделана? Тему недели в выпуске "Delfi Главное" обсуждаем с инфектологом, доктором медицинских наук, профессором Медицинского факультета Вильнюсского университета Витаутасом Усонисом. Ведущий - Олег Ерофеев Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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