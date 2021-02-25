Послабления карантина в Литве: полиция рассказала, что изменится

Правительство Литвы в среду решило продлить карантин еще на месяц, а ограничение мобильности между муниципалитетами продлили до 15 марта. С 25 февраля разрешается сообщение между кольцевыми муниципалитетами. Полиция Литвы объяснила, что меняется.

"Движение в "кольцевых" муниципалитетах – когда лица, проживающие в граничащих Алитусе или Алитусском районе, Каунасе или Каунасском районе, Клайпеде и Клайпедском районе, Паневежисе и Паневежском районе, Шяуляй и Шяуляйском районе, Вильнюсе и Вильнюсском районе, могут беспрепятственно пересекать границу между своим и соседним муниципалитетом. Если у вас нет декларации места жительства в одном из вышеупомянутых граничащих муниципалитетах, мы рекомендуем вам возить с собой документ, подтверждающий ваше фактическое место жительства (например, договор об аренде жилья)", – поясняет полиция.

Полиция привела конкретные примеры:

1) человек, проживающий в Вильнюсе, может поехать в Вильнюсский район, но не может ездить в Тракайский или Электренский район;

2) человек, проживающий в Каунасском районе, может ездить в Каунас, но не может ездить в Йонавский район.

"Обращаем внимание на то, что выше не упоминавшиеся муниципалитеты, несмотря на то, что они граничат между собой, не являются "кольцевыми", там по-прежнему действует запрет на мобильность – например, житель Расейнского района не может ехать в Каунасский район (и в другие находящиеся рядом районы). Кроме того, даже при освобождении мобильности остаются в силе все требования карантина (например, запрет на контакты между разными семейными хозяйствами)", – напоминает полиция.

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