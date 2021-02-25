Число дающих взятку в Литве сокращается, но многие жители считают, что она решает проблемы

Количество жителей Литвы, дававших взятки, сокращается, однако есть много считающих, что взятка помогает решать проблемы, показывает исследование "Коррупционная карта Литвы 2020", проведенное по заказу Службы спецрасследований (ССР).

Новейший опрос по заказу ССР провела компания Vilmorus. По его данным, за последний год взятку давали 9% респондентов, а за последние пять лет – 23%.

По данным ССР, этот показатель является самым низким с начала мониторинга в 2005 году.

С 2014 года опыт взяточничества сократился в 2,7 раза, то есть тогда взятку за последний год давал каждый четвертый респондент.

Новейшее исследование показало, что взятку чаще давали люди в возрасте 61 года и старше (12% респондентов), реже - участники опроса в возрастной группе от 18 до 35 лет (5%).

Доля бизнес-предприятий, давших взятки в 2020 году, составила 4%, госслужащих – 1%.

При этом более 2/3 опрошенных (71%) считают, что взятка помогает решать проблемы – их доля, по сравнению с прошлым годом, выросла на 10 проц. пунктов. Так же считает почти каждый второй руководитель компании (44%) и каждый четвертый госслужащий (24%).

По данным опроса, более половины респондентов утверждают, что могли бы дать взятку: почти два из десяти опрошенных утверждают, что могли бы дать взятку, чтобы решить проблемы, еще четыре из десяти отметили, что это будет зависеть от обстоятельств.

Также меньше 20% респондентов ответили, что, столкнувшись с коррупцией, сообщили бы о ней, эти показатели одинаковы и среди руководителей, и среди служащих.

В этом опросе, проведенном в ноябре прошлого года, приняли участие 1006 жителей Литвы, 510 руководителей компаний, 554 госслужащих.

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