В защиту "нежеланной вакцины": да, она другая, но у нее есть серьезные превосходства

Вопросы в связи с британско-шведской вакциной AstraZeneca возникли после того, как Европейское агентство лекарственных средств, разрешив ее применение, указало, что пока нет достаточно исследований, отвечающих на вопрос, дает ли она эффективную защиту лицам старше 55 лет. В Литве многие врачи отказались от этой вакцины из-за ярко выраженных побочных действий.

Насколько обоснованы претензии педагогов к вакцине AstraZeneca? Есть вакцины лучше или хуже? Об этом передаче "Вопрос дня" на Žinių radijas говорили с врачом Кембриджской университетской больницы Тумасом Бейнортасом, Он подчеркнул, что вакцина AstraZeneca не хуже других.

Бейнортас отметил, что AstraZeneca первой начала клинические исследования, поэтому некоторые вопросы остались без ответа.

"AstraZeneca - это первая компания, которая начала проводить клинические исследования вакцины, были некоторые проблемы. Ведь в начале были некоторые вопросы – не было вовлечено достаточно людей старшего возраста", – сказал врач.

Он предположил, что могли быть отчасти и ошибки при проведении исследования. "Это было первое исследование вакцины от коронавируса во всем мире. Понятно, что на их ошибках, вероятно учились другие компании. Поэтому другим было легче", – сказал Бейнортас.



"В целом - это эффективная вакцина. Мы должны иметь в виду, что когда у нас есть результаты исследования, мы видим, что все исследования проводились с привлечением небольшого количества людей, которые пережили фактор заражения. Эффективность Moderna, Pfizer–BioNTech - около 94%, но во время испытаний было 100–150 случаев заражения. А во время более продолжительных исследований AstraZeneca - свыше 300", – продолжил врач.

Он напомнил, что при использовании вакцины AstraZeneca делается более продолжительный перерыв между первой и второй дозой.

"Последние данные показали, что после первой дозы вакцина AstraZenecа эффективна на 76%, после 2 – 81%, если вакцинацию проводят через 12 недель. Выяснили, что если не выдержать более продолжительный перерыв, скажем 4 недели, то эффективность вакцины будет более низкой", – рассказал медик.

Он признал, что вакцины - Moderna, Pfizer–BioNTech - отличные, но не считает вакцину AstraZenecа хуже.

"Она тоже эффективна", – сказал Бейнортас.

На вопрос о побочных действиях, он отметил, что больше побочных действий бывает после второй дозы Pfizer–BioNTech.

"Мы видим, что после первой дозы AstraZenecа реакция иммунитета более ярко выражена. Это и мышечная боль, и головная боль, и температура и боль в месте укола. Такое бывает больше чем у 1 из 10 людей. После второй дозы побочных действий бываем меньше", – сказал собеседник.

"Люди боятся этой температуры после первой дозы. О второй дозе они не слышат, концентрируются на побочном действии", – продолжил он.

Бейнортас сказал, что он считает все популярные вакцины от коронавируса эффективными.

"Я не могу выделить какую-то. На эту тему можно будет говорить конкретнее, когда будут реальные данные по всему миру", – сказал он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!