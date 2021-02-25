СМИ: глава администрации Утенского района, вероятно, был убит

Во вторник, 23 февраля, в Утене было обнаружено тело главы администрации Утенского района Аудрюса Ремейкиса (1969 г.р.). Портал Anykšta сообщает, что Ремейкис, скорее всего, был убит.

Тело Ремейкиса было обнаружено недалеко от парка, в котором он гулял по утрам и вечерам, в сосновом бору рядом с магазином Norfа на ул. Купишкё. Глава администрации пропал 22 февраля. В 6.30 ч. он как обычно ушел гулять и не вернулся.

По данным источников Anykštа, на шее у покойного, вероятно, обнаружена колотая рана. Обычно Ремейкис в этот бор не ходил, подозревают, что и в день смерти он туда не собирался идти, поскольку на ногах у него были невысокие ботинки, а в бору - большие сугробы.

По данным портала, Ремейкис был убит в другом месте, а потом его тело перенесли или перевезли в лесок.

Одна из версий портала - Ремейкис мог стать свидетелем какого-то преступления. Возможно, он оказался в неподходящее время в неподходящем месте, что и стало причиной его убийства.

Портал Delfi связался с пресс-секретарем полиции Утенского района, которая сказала, что все комментарии будут после поступления выводов экспертов.

Напомним, что 23 февраля в поисках Ремейкиса участвовала полиция и около 2000 волонтеров.

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