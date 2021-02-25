В Кельме мужчину засыпало землей, пострадавший скончался

ru.DELFI.lt

24 февраля, в 14 ч., в Кельме, на ул. Сербенту, во время работ мужчину (1970 г.р.) засыпало землей.

По предварительным данным, пострадавший в 14.46 ч скончался в больнице. Начато расследование. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!