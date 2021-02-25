Коронавирус в Литве: 538 новых случаев, скончались 6 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждены 538 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 6 человек, сообщил Департамент статистики. За 14 дней уровень средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 244,9 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 196 тыс. 47 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 181 тыс. 809 человек, декларировано 133 тыс. 890 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 7550 человек, декларированное число больных составляет 55 тыс. 469.

Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3209 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 6251 смерть.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 9664 человека, привитых второй дозой – 880.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 143 тыс. 92 человека, обеими дозами – 70 тыс. 853.

За минувшие сутки было проведено 6924 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 млн 66 тыс. 860.

Кроме того, за сутки проведено 570 антигенных тестов. В целом их выполнено 31 тыс. 309.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,8%.

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