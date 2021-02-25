Депутаты внесли предложение: через 4 месяца после начала карантина, его вопрос решает парламент

Если карантин в стране длится больше 4 месяцев, то предлагают передать решение вопроса его дальнейшего действия парламенту Литвы.

Такие поправки к закону о профилактике и контроле над инфекционными заболеваниями предложили члены фракции Литовского союза крестьян и зеленых – Саулюс Сквернялис, Альгирдас Стончайтис и Лукас Савицкас.

"При высоком уровне угрозы общественному здоровью и безопасности применение жестких правил карантина, особенно на территории всей страны, – крайняя мера, поэтому, естественно, что такое решение надо принять как можно скорее, нет времени на дискуссии с другими институтами власти. Однако после стабилизации ситуации и появления результатов карантина, можно предположить, что 4 месяца - более чем достаточно для применения жестких мер, поэтому было бы целесообразным вернуться к парламентскому управлению и предоставить право на решение карантинных вопросов парламенту", – считают авторы проекта.

По их словам, в Конституции Литвы сказано, что на установленных Конституцией основах права человека ограничивать может только парламент и только путем принятия закона.

Депутаты отмечают, что утвержденные в постановлении правительства "Об объявлении карантина на территории Литвы" ограничения практически соответствуют ограничениям в законе о введении режима чрезвычайного положения, а оно, по закону, не может действовать дольше 6 месяцев.

"Через 6 месяцев этот вопрос повторно обсуждает парламент. В случае с карантином такой законодательной гарантии нет. Поэтому хотя правительство в рамках своих полномочий и объявило карантин, есть основания предполагать, что после 4 месяцев вопрос дальнейшего продления карантина должен решать парламент", – сказано в документе.

По действующему закону, продолжительность карантина на конкретной территории не должна быть больше 3 месяцев. Если и после этого остается потребность в продлении карантина, то каждый раз его могут продлевать не дольше чем на месяц.

Правительство Литвы 4 ноября 2020 года во второй раз объявило о начале карантина на территории всей страны. Карантин в Литве действует с 00.00 ч. 7 ноября 2020 г. по 24.00 ч. 31 марта 2021 г.

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