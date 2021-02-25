Карантин в Литве: какие правила действуют с 25 февраля

Правительство Литвы в среду решило продлить карантин еще на месяц и изменить некоторые действующие условия. Некоторые изменения вступают в силу с 25 февраля, сообщает Delfi.

С четверга в Литве разрешается сообщение между кольцевыми муниципалитетами – Алитусом и Алитусским районом, Каунасом и Каунасским районом, Вильнюсом и Вильнюсским районом и т.д.

Ограничение движения между другими муниципалитетами остаются в силе до 15 марта.

Меняется порядок ношения масок на улице. Разрешается не надевать маски, если на расстоянии 2 м нет других людей (за исключением членов семьи).

Птремьер-министр Литвы Ингрида Шимоните после заседания правительства сказала, что в помещениях жителям рекомендуют надевать медицинские маски или респираторы.

Более жесткие требования в связи с защитными масками коснутся отдельных секторов. Это будет сделано с учетом рекомендаций экспертов. Новый порядок ношения масок также вступает в силу с 25 февраля.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!