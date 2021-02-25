Организаторы "дискотек" в магазинах Литвы получили штрафы

12 февраля вечером в шилутском торговом центре Maxima произошло необычное мероприятие – под песню литовской исполнительницы Джорданы Буткуте "Один дома" покупатели начали танцевать. Те, кто не танцевал - хлопали в ладоши и снимали происходящее на видео, пишет издание Šilutės naujienos.

В другие дни такие "дискотеки" проходили в разных магазинах Шилуте.

Однако такая затея дорого обошлась организаторам: полиция провела расследование, назначила штрафы, сейчас оценивают действие торговцев и покупателей.

"Дискотека" в Maximа состоялась 12 февраля вечером, а на следующий день организатор акции ПУ "Досуг в Шилуте" (Laisvalaikis Šilutėje) провел такое же мероприятие в магазине IKI.

Обе "дискотеки" длились недолго. Несмотря на то, что покупатели встретили такую инициативу с радостью, работники магазина вызвали полицию.

14 февраля полиция позвонила одному из организаторов акции, вызвала его в комиссариат и назначила штраф в размере 15 евро. Организатор уверял, что правила карантина не нарушал. "Люди ведь сами решают, что им делать", – сказал мужчина.

16 февраля такая "дискотека" планировалась в ТЦ Lidl. На площадке у магазина их уже ждали три экипажа полиции, несмотря на то, что охранник магазина Lidl сказал, что они полицию не вызывали.

"Полиция приехала к магазину еще до появления участников акции и предупредила о том, что в магазине может собраться много людей", – сказала представитель ТЦ.

"Дискотеку" провести не удалось. Организаторы акции на стоянке встали вкруг вокруг полицейских экипажей и аплодировали полиции, скандируя "спасибо". Однако когда полиция уехала они под музыку вошли в магазин и начали танцевать. Многие покупатели сказали, что приехали в магазин ради этого мероприятия.

"Я уже устала сидеть дома, хочется выйти, повеселиться. По магазину ходит полиция, будто мы планируем ограбление. А ведь мы никакого ущерба не причиняем", – сказала женщина.

Организаторы акции поделились своими мыслями в социальной сети и дали интервью изданию Šilutės naujienos.

– Как вы оцениваете последствия этого мероприятия – ведь в карантин нельзя собираться?

– Все люди были в масках. Все пришли и ушли, ничего не нарушая. Вошло столько людей, скольких впустили в магазин. Всем хочется танцевать! Танцуют полицейские, пограничники и т.д. Так почему этого не могут делать простые люди? Что касается количества людей в магазине - так никого не волнует, сколько их туда приходит, их никто не считает. У дверей стояли два охранника. Они проверяли, сколько людей заходит? Нет! Там главное - поток и прибыль. Пока малый бизнес закрыт, крупные сети переживают золотой век. Пусть сейчас торговые сети закроются на два месяца, а малый бизнес за это время восстановится!

– Вы не боитесь штрафов?

– Сейчас людей только штрафами и пугают, только и собирают штрафы в бюджет, только за счет этого чиновники и умудряются поднимать себе зарплаты больше чем на 257 евро.

– Как вы оцениваете результат акции? Вы добились поставленной цели?

– Цифры говорят за себя. Будет ли продолжение? Конечно! По всей Литве!

Глава КП Шилутского района Ремигиюс Рудминас сказал, что такие мероприятия расценивают как небольшое нарушение общественного порядка. За них грозит штраф от 30 до 140 евро. Но если человек ранее ничего не нарушал и соглашается с тем, что он нарушил правила, то ему могут назначить половину минимального штрафа.

По словам Рудминаса, штрафы уже назначены нескольким организаторам, наказанных может быть и больше. "Мы выясняем обстоятельства. Я не исключая, что может быть начато расследование в связи с нарушением правил карантина", – сказал он.

В ходе расследования оценивают и поведение торговцев. "Если торговцы вызывали полицию, то будет одна оценка. Но если они сами участвовали в организации, то дело будет обстоять иначе. То же самое касается и покупателей: если они пришли в магазин за покупками и там присоединились к танцующим - это одно, но если они пришли туда ради мероприятия - совсем иное дело", – сказал Рудминас.

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