Выясняются обстоятельства смерти главы администрации муниципалитета Утенского района

Во вторник в Литве стало известно о загадочной смерти главы администрации муниципалитета Утенского района. Было обнаружено тело, полиция начала расследование.

Утром 23 февраля полиция сообщила об исчезновении Аудрюса Ремейкиса (1969 г.р.). Сообщалось, что 22 февраля в 6.30 ч. он ушел из дома на прогулку и не вернулся. Около 16 ч. близкие пропавшего обратились в полицию. Полиция опросила близких, друзей, знакомых пропавшего. Кроме того, проверили места, где обычно гулял мужчина, но в понедельник найти его не удалось.

Во вторник в поисках участвовали 200 волонтеров. Тело обнаружили недалеко от Аукштакальнисского парка. Тело опознали близкие пропавшего.

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Полиция информировала, что было начато расследование. Обстоятельства смерти мужчины выясняются

Подозревают, что причиной смерти могли быть проблемы со здоровьем. Пока полиция рассматривает разные версии.

Мэр Утены Альвидас Катинас сказал BNS, что из-за проблем со здоровьем Ремейкис несколько недель находился на больничном, а на этой неделе планировал ехать в Вильнюс.

Foto: Utenos apskr.VPK

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