Полиция начала досудебное расследование об утечке данных сайта знакомств darnipora.lt

Литовская полиция начала досудебное расследование об утечке данных сайта знакомств darnipora.lt.

"Дополнительно начато одно расследование в связи с вероятным сливом данных darnipora.lt", – сказал в среду BNS пресс-атташе Департамента полиции Рамунас Матонис.

По его словам, пока подозрения никому не предъявлены.

Досудебное расследование проводится относительно незаконного перенятия электронных данных и незаконного подключения к информационной системе.

Информация о сливе данных 400 тыс. пользователей darnipora.lt появилась на интернет-форуме Raid Forums еще в августе прошлого года, однако до сих пор не была обнаружена.

Указано, что данные, в том числе имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, пароли и другая личная информация относятся к 2016 году, цена их продажи не называется.

Представители сайта знакомств darnipora.lt на прошлой неделе подтвердили новостному порталу 15min.lt, что они знакомы с ситуацией, а также, что взлом сайта имел место в 2016 году.

Сейчас полиция проводит аналогичное досудебное расследование относительно украденных данных клиентов каршеринговой платформы CityBee.

Также полиция выясняет ситуацию с предложением продать данные клиентов бывшей букмекерской компании Orakulas.

Информация обо всех этих утечках данных появилась на одном и том же интернет-форуме Raid Forums.

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