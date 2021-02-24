Правительство Литвы снижает масштабы помощи самозанятым

Правительство Литвы изменило концепцию помощи самозанятым лицам – максимальный размер помощи снижен с 36 до 18 минимальных месячных зарплат, были уточнены и другие требования.

Согласно первичной концепции Министерства экономики и инноваций, самозанятые могли получить подоходный налог за 2019 год, но не больше чем в размере 36 минимальных месячных зарплат (23 000 евро).

На совещании этот размер сократили до 18 минимальных месячных зарплат (11 600 евро), это наполовину меньше, чем планировалось выплатить раньше.

Всего самозанятым планируют выплатить 30 млн. евро.

В соответствии с новой концепцией, для получения помощи надо подать заявку. Индивидуальная деятельность самозанятых должна была быть зарегистрирована в 2020 г. не менее чем на 90 дней и действовать не меньше чем до 7 ноября 2020 г.

Для тех, кто работает по бизнес-удостоверению, требуется, чтобы оно действовало в 2020 г. не меньше 90 календарных дней. Человек мог менять форму деятельности, но должен был работать не меньше 90 дней до 7 ноября прошлого года.

Если человек работал меньше 90 календарных дней, то он получит одноразовую помощь в размере 100 евро.

Деятельность должна быть включена в список ограниченных во время карантина.

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте обещала, что в скором времени появится точное описание формы помощи.

"Большая часть изменений - технические, их сделали с учетом замечаний ГНИ", – сказала министр.

Она объяснила, что время деятельности - 90 дней - это суммарное количество дней, не требуется, чтобы период деятельности был непрерывным.

"Чтобы помощь была пропорциональной, снизили "потолок" с 36 до 18 минимальных месячных зарплат", – заметила Армонайте.

Еще одно уточнение – если человек работал и по бизнес-удостоверению, и по справке по индивидуальной деятельности, то выплачивают одну субсидию, которая зависит от уплаченного ПН.

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