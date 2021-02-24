Служба занятости: работодатели должны будут сообщить о всех работающих иностранцах

С 1 марта работодатели обязаны будут сообщать о всех трудоустроенных и командированных иностранцах, отмечает Служба занятости.

Сейчас такая обязанность существует для работодателей в отношении приезжих из третьих стран. С марта это будет действовать и для работников из Евросоюза (ЕС).

"Это новшество поможет обеспечить должный контроль учета трудоустраиваемых иностранцев, установления квот, а также передвижения", - сказала для пресс-релиза специалист Отдела реализации средств Службы занятости Эрнеста Варнайте.

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