Правительство Литвы продлило карантин до апреля, но сделало некоторые послабления маски на улице отменяют с четверга

В подготовленном Минздравом Литвы проекте предлагалось продлить карантин в стране до 31 марта. Также предлагалось отказаться от ношения масок на улице, предлагалось сохранить ограничение мобильности до 15 марта. Все эти вопросы правительство решало в среду. Правительство решило продлить карантин еще на месяц.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что надеялась на принятие иных решений.

"Наверное, большинство сегодня надеялось на принятие других решений, я тоже на это надеялась. Жаль, что из-за сложившихся обстоятельств мы не можем идти дальше по плану", – сказала премьер.

"Сколько еще могут длиться ограничения? Мы понимаем, что люди устали, мотивации стало меньше. Но один важный аспект есть - мы уже начали прививать пожилых людей. (…) Можно предположить, что за март мы привьем первой дозой людей старше 70 лет", – сказала премьер.

Она сказала, что самое главное - защитить эту часть общества. "Нам нужно терпение еще на месяц, мы должны постараться привить как можно больше пожилых людей", – сказала Шимоните.

Она отметила, что муниципалитеты еще не расширили масштабы тестирования.

Шимоните сказала, что не может сказать, не придется ли вернутся к более жестким ограничениям.

"Люди устали, они по-разному соблюдают действующие ограничения, в чем-то возмущение очень сильное, я благодарю жителей Литвы за терпение. Я понимаю, что иногда кажется, что непонятно чего ждут с этими ограничениями, но сейчас мы должны договориться - мы ждем, когда будут привиты пожилые люди, тогда мы сможем взять на себя больше ответственности. Ведь наши действия ставят под угрозу именно этих людей", – сказала Шимоните.

Она заметила, что нынешний рост новых случаев не стоит связывать с действующими послаблениями.

Министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что ограничение движения в кольцевых муниципалитетах вызывает немало вызовов.

"Мы считаем, что это послабление не должно ухудшить ситуацию. Но надеемся на ответственность людей. Надеемся, что это не будет поводом для путешествий, поездок в гости, общения с разными хозяйствами", – сказала министр. Запрет на перемещение между кольцевыми муниципалитетами снимают с 25 февраля.

Утверждают, что карантин необходимо продлить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

"С учетом неблагоприятной ситуации в Литве и в мире сохраняется потребность в ограничении распространения COVID–19. Поэтому министерство предлагает продлить карантин на всей территории Литвы до 24:00 ч. 31 марта 2021 года", – сказано в документе.

Правительство продлило и ограничение мобильности.

"С учетом продления карантина предлагается продлить ограничение движения лиц между муниципалитетами до 24:00 ч. 15 марта 2021 г.

Также разрешено сообщение между кольцевыми муниципалитетами – то есть мобильность жителей из Алитуса и района, Каунаса и района, Клайпеды и района, Паневежиса и района, Шяуляй и района, Вильнюса и района", - сказано в документе.

Правительственная комиссия экспертов во вторник представила изменения в вопросе ношения масок. Правительство одобрило новый порядок, он вступит в силу с 25 февраля.

В соответствии с предложением экспертов, маски на улице придется надевать только в тех случаях, когда рядом, на расстоянии ближе чем два метра, есть другие лица. Правила ношения масок в помещениях не меняются. Минздрав эти предложения одобрил. Правительство также поддержало это предложение.

Предлагалось ввести обязательное ношение в помещениях медицинских масок и респираторов, отказаться от многоразовых масок, щитков и т.д., но это предложение в документе не было отражено.

По действующим правилам, все лица старше 6 лет в общественных местах должных закрывать нос и рот. Можно использовать маски, респираторы и другие средства защиты. Без маски могут ходить инвалиды, заниматься спортом спортсмены, маска не нужна на природе, если рядом нет других людей.

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