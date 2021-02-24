ДТП в Пасвальском районе: столкнулись VW Golf и скорая помощь

В среду утром в Пасвальском районе столкнулись VW Golf и скорая помощь, погиб один человек.

Представитель Паневежской полиции Тадас Мартинайтис сказал, что на месте происшествия работает полиция.

Полиция информировала, что при невыясненных обстоятельства легковой автомобиль VW Golf выехал на встречную полосу и столкнулся со скорой. По предварительным данным, погиб водитель легковушки.

Сообщается, что в ДТП пострадал пациент, которого везли на скорой.

Ведется расследование.

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