Представитель Паневежской полиции Тадас Мартинайтис сказал, что на месте происшествия работает полиция.
Полиция информировала, что при невыясненных обстоятельства легковой автомобиль VW Golf выехал на встречную полосу и столкнулся со скорой. По предварительным данным, погиб водитель легковушки.
Сообщается, что в ДТП пострадал пациент, которого везли на скорой.
Ведется расследование.
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