В Клайпеде планируют запретить поездки к морю даже местным жителям

С каждым днем на море в Клайпеде приезжает все больше людей. Полиция не скрывает, что особенно много гуляющих у моря фиксируют в выходные дни. По этой причине планируют ограничить поток людей, приезжающих на море.

Глава Дорожной полиции Клайпедского округа Миндаугас Джермейка сказал, что в хорошие дни машин у моря бывает столько, сколько фиксируют летом.

"Если ситуация станет неуправляемой, людей будет много, они будут приезжать сюда массово, сейчас даже образуются заторы – тогда будем решать проблему иначе. Мы будем просить муниципалитет ввести запрет на поездки к морю", – сказал он.

Джермейка не скрывает, что он поддерживает желание людей гулять на свежем воздухе, но напоминает, что есть не только Мелнраге, куда едет большинство клайпедчан.

"Штрафуют только тех, кто нарушает правила. Люди могут перемещаться в пределах своего муниципалитета, но они должны соблюдать носить маски, не толпиться", – сказал представитель полиции.

Один из постов полиция установила около Каркле. Именно здесь можно увидеть, какие заторы образуются у моря, на пути из Клайпеды в Милнраге. К сожалению, другого пути нет, но видно движение людей.

Джермейка сказал, что людям стоит оценивать количество приехавших и просто ехать немного дальше. Там есть немало мест для паркинга, места хватит всем.

Недешево обойдется и пеший поход на территорию другого муниципалитета.

"Полиция в выходные будет патрулировать активнее. Конечно, немало людей собирается и в ТЦ. Мы объективно оцениваем возможности заражения. Но даже на прогулке надо соблюдать правила", – сказал Джермейка.

Если полиция заметит, что люди по-прежнему массово будут ездить к морю, то она обратится в муниципалитет с просьбой запретить такие прогулки.

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