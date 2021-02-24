После получения доказательств Литва поднимет вопрос о нарушениях прав человека в Крыму

После получения доказательств Литва поднимет вопрос санкций Евросоюза в связи с нарушениями прав человека в Крыму, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Литва могла бы предложить поддержку возможных санкций Евросоюза, как только Украина будет готова делиться доказательствами, списками людей, которые злоупотребляли правами человека в оккупированном в данный момент Крыму и на Восточных территориях Украины", – заявил в среду на пресс-конференции глава литовской дипломатии после состоявшейся в Киеве встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

В понедельник министры иностранных дел ЕС договорились о внесении в санкционный список четырех высокопоставленных должностных лиц России, которые считаются ответственными за тюремное заключение критика Кремля Алексея Навального и расправу над его соратниками.

Еще в октябре ЕС внес в список шесть должностных лиц, связанных с совершенным в прошлом году отравлением А. Навального веществом "Новичок".

Кроме того, еще раньше ЕС не раз объявлял санкции в отношении России по причине осуществленной в 2014 году аннексии и разжигания войны в Восточной Украине.

Во время встречи Г. Ландсбергис и Д. Кулеба обсудили вопросы, связанные с контролем над пандемией, прививками, интеграцией Украины в Европу, ситуацией в Беларуси и России.

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