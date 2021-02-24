Вниманию водителей: в вильнюсском туннеле не работает освещение

В Вильнюсе на ул. Гележинё Вилко в туннеле вода залила электрощитовые, поэтому не работает система освещения, сообщает Вильнюсский муниципалитет.

Пока проводят ремонтные работы обещают включить аварийное освещение. Восстановить подачу электричества на этом объекте планируют 24 февраля. Пока выясняют точные причины аварии. С началом оттепели в городе возможны и серьезные проблемы с освещением улиц.

Если жители заметили неполадки, следует информировать об этом дежурного компании "Вильнюсское уличное освещение" по номеру 8 686 17097.

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