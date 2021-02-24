Президент Литвы и главы других стран призывают увеличить производство вакцин

Президент Гитанас Науседа вместе с главами Бельгии, Дании, Испании и Польши обратились с официальным письмом к председателю Совета руководителей Евросоюза Шарлю Мишелю с призывом предпринять неотложные действия по увеличению мощностей производства вакцин в Европе.

Письмо лидеров государств направлено накануне начинающейся 25 февраля сессии Совета руководителей ЕС, на которой будут решаться и вопросы производства вакцин, сообщила администрация президента Литвы.

В письме отмечается, что Европа все еще сталкивается в вызовами из-за недостаточных поставок вакцин и перебоями в их производстве. "С появлением новых мутаций коронавируса возникает угроза для стремления государств-членов взять пандемию под контроль и вернуться к обычному ритму жизни", – говорится в письме.

Государства-члены, подписавшие обращение, акцентируют, что Сообщество и государства должны незамедлительно предпринять действия по обеспечению роста мощностей производства в Европе. Они отмечают необходимость поиска мер для находящихся в Европе производителей вакцин, в случае, если в производственном процессе у них возникают препятствия или они не могут реализовать установленных планов по производству вакцин.

Лидеры также призывают использовать все имеющиеся производственные мощности, а при необходимости - создавать новые. Как говорится в письме, эти действия позволят обеспечить граждан ЕС вакцинами при необходимости повторной вакцинации или в борьбе стран с мутациями вируса в будущем.

Страны также призывают Еврокомиссию и государства-члены более тесно сотрудничать со всеми потенциальными производителями вакцин в Европе, поощрять партнерство частного и общественного секторов, научные исследования и инновации. Обращается внимание на то, что для этих действий необходимо предусмотреть финансирование на уровне ЕС.

Подписавшие письмо надеются на то, что эти вопросы будут обсуждаться вместе с председателем Совета руководителей ЕС Ш. Мишелем, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, и лидерами стран-членов на предстоящем заседании Совета руководителей ЕС.

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