Показатели COVID-19 снова беспокоят специалистов: если хотим послаблений, должны принять и их цену

Все больше предпринимателей, учеников и их родителей с нетерпением ждут дальнейших послаблений, однако специалисты отмечают, что нынешняя ситуация не радует. Дополнительное беспокойство у специалистов вызывает и поведение некоторых людей, которым разрешили работать.

"Нынешняя ситуация не радует, но говорить о третьей волне еще рано", – сказала эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене.

У специалистов беспокойство вызывает и сокращение темпа снижения числа новых случаев коронавируса, беспокоит и показатель, который показывает ускорение пандемии - скольких человек в среднем заражает один больной.

Хотелось бы, чтобы новых случаев становилось меньше. Но по данным за понедельник, это количество не составило и одного процента (было 0,4%). Несколько недель назад это количество было выше. (…)

У нас показатель заражения от одного лица составляет больше 1. Это угрожающий показатель, но о третьей волне пока говорить нельзя", - сказала эпидемиолог.

Эпидемиологов возмущает тот факт, что люди, не связанные с конкретной сферой начинают использовать термины, в которых не разбираются.

Размувене сказала, что для констатации начала третьей волны нужно определенное время, когда вообще не было новых случаев, а потом их кривая внезапно пошла бы вверх.

"Эпидемиологические определения к этой пандемии вообще не подходят. Осенью у нас началась вторая волна, но если мы помним, у нас не было ни одного дня, когда не фиксировали ни единого случая заболевания. (…) Не надо пугать общество волнами. Ведь психологически люди воспринимают так, что была первая волна - достаточно легкая, во время второй нас закрыли, Рождество было дома, а третья волна как накроет, то это будет как землетрясение. Но это эпидемиологические данные, о них должны судить специалисты. Надо каждому делать свое дело, не дезинформировать людей", – сказала Размувене.

Точность любят и математики. Член совета экспертов, доктор математических наук Вайдотас Землис-Балявичюс сказал, что пока по имеющимся данным невозможно выделить ни одной причины, объясняющей сложившуюся ситуацию.

"Есть то, что я вижу по имеющимся данным, есть догадки. Гадать могут все, а по имеющимся данным я не могу назвать ни одной конкретной причины. (…) Все ищут козла отпущения, но его нет.

Тут складывается много нюансов, возможно, надо не искать козла отпущения, а принимать существенные меры, о чем давно говорили: лучше расследовать контакты заболевших, больше тестировать профилактически, возможно, позволить муниципалитетам контролировать масштабы тестирования", – сказал ученый.

Пока в Литве установлен лишь один случай британского штамма, о нем сообщалась в начале февраля.

Иммунолог Аурелия Жвирблене убеждена, что нельзя сказать, что нынешняя ситуация связана с тем, что в Литве распространяется штамм.

"Нельзя этого сказать, мы только напугаем людей. Случай был зафиксирован, но мы должны учесть, что мы жили в условиях строгого карантина, поэтому надеемся, что если и были случаи ввоза, то они не очень распространились", – сказала специалист.

Землис-Балявичюс отметил повышение мобильности жителей. это доказывают данные Google и Apple.

"Есть определенный рост мобильности. Он еще не вернулся к докарантинному, до введения жестких ограничений, но несколько увеличилась по сравнению с данными за январь. Это не такой рост, которым мог бы быть значимым, но это дополнительный сигнал", – сказал математик.

Эпидемиологи следят за передвижениями людей и ищут, есть ли связь с очагами.

"Поскольку уже открыты салоны красоты, парикмахерские, то люди ездят туда. В минувшие выходные уже был зарегистрирован очаг (два случая и третий связанный) в салоне красоты. (…) Также много людей ездит в магазины, на работу, не все ведь работают удаленно. Там мы и наблюдаем очаги.

Кроме того, семьи. Это немалая часть - около 50 случаев в день регистрируют в семьях. Не секрет, что некоторые услуги в карантин предоставляли нелегально. Это касается и сообщения между муниципалитетами. Была информация о том, что люди находят возможность выехать за пределы другого муниципалитета", – сказала Размувене.

"В семьях легко заразиться, если нет условий для изоляции больного. (…) В небольших компаниях (распространяется вирус, поскольку, я знаю, что работники из разных семей ездят на работу в одном автомобиле. На работе не соблюдают требования безопасности – и обедают, и общаются, и пьют кофе. Все это делают без масок, не соблюдают дистанцию, общение дольше 15 минут", – сказала Размувене.

По словам эпидемиолога, очаги фиксируют и в детских садах, и в медучреждениях.

Несмотря на то, что по мере потепления ситуация улучшается, наступление весны ситуацию не изменит.

"Ученые еще не выяснили воздействие температуры, влажности и влияние ультрафиолетовых лучей на вирус", – заметила эпидемиолог.

По ее словам, чтобы начали действовать прививки, надо привить 70% взрослых (детей не прививают).

"Это можно сделать, если знать, что завтра доставят эти 2 млн. доз. Но пока из-за сложностей с поставками что-либо прогнозировать сложно", – сказала Размувене.

Специалистов беспокоит и поведение людей.

"Удивляет тот факт, что люди не проверяются профилактически. (…) В целом тестов сдают меньше, раньше было по 12 000-15 000, сейчас 6000-7000 в день. Даже учителя, которые несут свет в массы, иногда не хотят понять, что такой тест надо сдавать не ради них самих, а ради окружения, в котором они проведут весь день. То же самое касается вакцинации. Если мы начнем выбирать вакцину по каким-то своим критериям, не слушая специалистов, то тогда даже не знаю. Надо самим определиться, "я должен это сделать, иного пути нет". Ведь 80% людей носят маски, соблюдают другие меры, но вирусу достаточно оставшихся 20%, которые не соблюдают правила и заражают других", – сказала Размувене.

Она сказала, что понимает - общество устало, но мы должны понять и "пережить этот период". "Иногда бизнес говорит, что экономика важнее здоровья. Не знаю, кто с этим мог бы согласиться. Если вся Литва заболеет, кто в этом бизнесе будет работать. Все надо взвесить", – сказала эпидемиолог.

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