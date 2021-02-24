В четверг будет пасмурно. Местами возможен небольшой дождь. Ожидается туманная погода. Ночью будет 1-6, днем 6-11, а на юго-западе 12-13 градусов тепла.
В пятницу местами пройдут дожди, прогнозируют туман. Днем усилится западный ветер - до 15-17 м/с. Ночью будет 2-5, днем 4-9 градусов тепла.
В выходные неприятный северо-западный ветер принесет более прохладную погоду.
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