В Литву идет весна, воздух местами прогреется до 13 градусов

ru.DELFI.lt

В средu днем ожидается облачная погода. Небольшие прояснения возможны разве что в некоторых районах. Особых осадков не ожидается. Только на востоке возможен небольшой дождь. В большинстве районов видимость осложнит туман. Днем будет 5-8, на юго-западе местами до 9-10 градусов тепла.

В четверг будет пасмурно. Местами возможен небольшой дождь. Ожидается туманная погода. Ночью будет 1-6, днем 6-11, а на юго-западе 12-13 градусов тепла. В пятницу местами пройдут дожди, прогнозируют туман. Днем усилится западный ветер - до 15-17 м/с. Ночью будет 2-5, днем 4-9 градусов тепла. В выходные неприятный северо-западный ветер принесет более прохладную погоду. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!