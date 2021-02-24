Работодатели в Литве планируют поощрять вакцинацию: от компенсаций за время до оплаты прививок

Литовские работодатели говорят, что они столкнулись с серьезным вызовом в вопросе вакцинации работников от коронавируса, поскольку многие жители с недоверием относятся к вакцине. Работодатели думают о возможности компенсировать людям потраченное на вакцинацию время и стоимость вакцины.

"Этот вопрос тяготит всех работодателей. Мы видим вызов, не знаем, что делать с большим количеством недовольных людей. Людей, которые с недоверием относятся к вакцине - очень много", – сказал в передаче "День на Delfi" глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас.

По его словам, работодатели думают, что им предпринять для вакцинации работников.

"Мы готовы мотивировать работников даже материально, поскольку самое большое наше богатство - человеческие ресурсы", – сказал Арлаускас.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене считает, что работникам стоит компенсировать и потраченное на вакцинацию время и стоимость вакцины.

"Могли бы компенсировать время или использовать уже существующую практику. Это как с вакцинами от гриппа, клещевого энцефалита, когда компании организуют приезд специалистов на предприятие или в компанию и прививают всех желающих бесплатно и в рабочее время. Если это небольшая компания, человеку дают свободное время, которое оплачивают, и компенсируют стоимость вакцины", – сказала Ругинене.

Кроме того, по ее мнению, надо просвещать людей, чтобы они поняли, какую пользу приносит вакцинация.

"Надо понять одно - в этом должен быть заинтересован работодатель, поскольку заболевший работник "выпадает" из цепи, его надо кем-то заменить, а если больных много, то может остановиться производство. Этого не хочет никто из работодателей", – сказала Ругинене.

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