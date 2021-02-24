Профессор – о "третьей волне" и для чего носят многоразовые маски

После того как Департамент статистики Литвы 22 февраля сообщил о том, что в стране начинается третья волна коронавируса, профессор Саулюс Чаплинскас сказал, что для таких заявлений нет оснований. По его мнению, Литва еще борется со второй волной. Профессор считает, что пора отказаться от избыточных ограничений, которые приносят больше вреда, чем пользы.

Профессор одобрил предложение экспертов, отказаться от ношения масок на улице.

"На улице маски рекомендуют разве что при большом скоплении людей, если люди находятся рядом. В других случаях ветер развеивает вирусы, действуют ультрафиолетовые лучи. Кроме того, если человек постоянно на улице бывает в маске или будет ехать в этой маске в авто, то маска станет влажной. Потом, когда он придет в такой маске в помещение, ее способность фильтровать воздух ухудшится, маска потеряет эффективность", – сказал Чаплинскас в передаче "Утро на Delfi".

Он сказал, что правильно надетая медицинская маска действует как респиратор.

"Разница в том, что респиратор лучше прилегает, в результате в нем тяжелее дышать", – заметил собеседник.

По словам Чаплинскаса, пандемия позволила лучше понять пользу защитных масок.

"Сейчас людям уже странно видеть человека в помещении без маски – а раньше было наоборот. (…) Сейчас мы понимаем, что это нормально, что это признак высокой культуры - самозащита и забота о близких", – продолжил он.

На вопрос, почему лидеры некоторых стран надевают две маски, он сказал, что вторая многоразовая маска или респиратор помогает зафиксировать первую. По словам Чаплинскаса, многоразовую маску сверху можно надеть для рекламы или для красоты.

"Чтобы лучше прилегала или ради красоты. Если медицинская маска хорошо надета, то многоразовая ее действие не улучшит, только зафиксирует ее. Тут может быть эстетический момент – можно использовать такую маску и в рекламных целях", – сказал профессор, пояснив, что маски из ткани хуже защищают, их надо постоянно менять.

Чаплинскас считает, что власти сейчас допускают те же ошибки, что и весной - пугают людей вместо того, чтобы объяснять цели ограничений.

"Я думаю, что мы становимся на те же грабли. Во время первого карантина ничему не научились. Учиться никогда не поздно – надо снимать ограничения и объяснять людям, как они должны себя вести. Не только запугивание и вброс в эфир бухгалтерских цифр", – сказал Чаплинскас.

Он отметил, что больше полномочий надо предоставить муниципалитетам.

"Если люди не будут поддерживать меры, неважно какие, то они не будут эффективными", – подчеркнул профессор.

"Пока нет ясных фактов, что у нас началась третья волна. Вторая никуда не пропала – налицо рост, падение и т.д. Почему? – Не смогли вовремя создать условия для самих людей захотеть и узнать свой ковидный статус. Сокращение масштабов тестирования - опасный сигнал, но насильно людей мы не можем тестировать", – заметил он.

Чаплинскас сказал, что нужна искренняя коммуникация с жителями, важно заботиться об эмоциональном здоровье людей.

"Нужно, чтобы сами люди поняли, как они должны себя вести. Что касается движения между муниципалитетами – давно понятно, что этот запрет необоснованный, не там распространяется вирус, этот запрет выдохся. Он приносит больше вреда, чем пользы, ведь люди не могут навестить своих близких, (...) а ведь это надо делать безопасно. Может, в респираторах", – прибавил профессор.

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