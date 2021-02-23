Конфликт между водителями в Каунасе: пошли в ход и газ и слюни

Специалисты постоянно подчеркивают, что водители должны забыть об эмоциях, однако этим правилом руководствуются далеко не все. В Каунасе читатель Delfi снял на видео конфликт между двумя водителями - они не только толкали друг друга, но также плевались и применили слезоточивый газ.

Это видео читатель портала Delfi снял на проспекте Тайкос в Каунасе.

На перекрестке у здания номер 52A загорелся красный сигнал светофора. Внимание остановившихся привлекли двое водителей. Их машины остановились очень близко друг к другу. Один автомобиль принадлежал каршеринговой компании CityBee (Toyota), другой автомобиль - неновый автомобиль марки Opel. Водители этих авто вышли и стали толкать друг друга.

"Впервые в жизни я видел такое", – признался Delfi читатель.

По его словам, одних пиханий водителям было мало: водитель Opel поднял руку и что-то распылил в лицо водителю Toyota. Тот отскочил в сторону, оба водителя вернулись к своим машинам. Однако водитель Toyota по пути плюнул в салон автомобиля Opel.

Тут загорелся зеленый свет, и водители разъехались. Причина конфликта между молодыми людьми неясна.

Такое поведение водителей считается нарушением общественного порядка, обоим водителям за это грозит административная ответственность.

Представители CityBee сказали Delfi, что им об этом инциденте никто не сообщал.

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