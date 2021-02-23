Побочные действия вакцины: есть лишь одна опасная реакция

Государственная служба контроля качества лекарств сообщает, что получила больше 800 сообщений о побочных действиях вакцины от COVID–19, однако признает – что это общее количество сообщений от людей, у которых появились побочные действия. Министетство отметило, что не может сказать, когда предложит повторно прививаться учителям, отказавшимся от прививки вакциной AstraZenecа.

В группе врачей на фейсбуке проходят дискуссии, многие участники которых говорят, что хотят прививаться, но не с помощью AstraZeneca. Они решили не прививаться ею, узнав о тяжелых побочных реакциях. СМИ сообщают, что по этой причине от вакцинации отказались сотни педагогов.

"Люди не хотят пережить такие действия. Но вообще многие чувствуют боль в месте укола, озноб, головную боль, ломоту в костях, суставах, в теле, высокую температуру - это нормальное проявление формирующегося иммунитета", – сказал LNK онкоиммунолог Национального онкологического института Марюс Стрёга.

Государственная служба контроля качества лекарств сообщает, что с начала вакцинации получила 802 сообщения о побочных действиях. Это общее количество сообщений, обоснованность которых не исследовали.

"Нет такого критерия - это нормальная реакция, не регистрируем. Просто фиксируем все, о чем сообщают жители", – сказала представитель службы Ругиле Пильвинене.



По словам Стрёги, на самом деле, единственное серьезное побочное действие встречается редко - это сильная аллергическая реакция.

По словам онкоиммунолога, вакцина AstraZenecа непопулярна и из-за меньшей действенности (около 70%, между тем у Pfizer–BioNtech- 90%). Однако жители, по его словам, забывают, что действенность прививки от гриппа составляет всего 30–40%.

Вакцине AstraZenecа мешает не только негативная информация, которая поступала во время исследования вакцины, но и то, что во время регистрации разные страны спорили о том, людей какой группы ею можно прививать.

"Люди реагировали на эту фоновую шумиху, поэтому считают, что эта вакцина плохая", – сказал Стрёга.

Глава Антакальнисской поликлиники сказал, что от прививок отказались около 1/5 части педагогов.

"Мы вакциной AstraZenecа прививали педагогов младше 55 лет, отказались от этой вакцины около 20%. В группе старше 55 лет прививали вакциной Pfizer–BioNtech, но процент отказавшихся был таким же", – сказал он.

Минздрав не может сказать, когда у отказавшихся от прививок учителей будет возможность привиться другой вакциной.

"20% - это много, жаль, что учителя отказались и засомневались в действенности вакцины. Когда им смогут предложить другую вакцину, я не знаю", – сказала представитель Минздрав Гребенковене.

В Каунасе от вакцинации отказались почти 30% педагогов. Мэр Каунаса предлагает использовать оставшуюся вакцину для вакцинации военных, пограничников и полицейских.

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