В Паневежисе в знак протеста против безответственных хозяев провели первую в Литве выставку собачьих экскрементов

В фейсбуке была представлена первая в Литве выставка собачьих экскрементов. Ее цель - не поиск художественных способов выражения, а обратить внимание на поведение безответственных хозяев собак.

Тающий снег позволяет увидеть, где собачники выгуливают своих питомцев – эти места помечены экскрементами. В некоторых частях города этих "прелестей" так много, что жители вынуждены порой предпринимать и весьма оригинальные меры борьбы.

В социальных сетях одно за другим появляются требования заставить владельцев собак убирать за своими питомцами, поскольку некоторые участки похожи на "минные поля".

Жительницы Паневежиса организовали "Выставку экскрементов". Андрея и Дора "усовершенствовали" неприятные находки с помощью красок.

"Приглашаю на нашу с Дорой выставку в интернете "Весна экскрементов". Просим не есть экспонаты! Я надеюсь, вы оцените выставку на ужасно! Желаем не вступить в кучу", – так звучали слова презентации выставки.

Женщины и не подозревали, что организованная ими выставка будет столь популярной. Ею поделились больше 2700 раз.

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